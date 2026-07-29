Cronaca

FIRENZE - Incendio in ditta nella notte operazioni di spegnimento

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri mattina in uno capannone che ospita due ditte di pelletteria in via Pratese, nella zona dell’Osmannoro a Firenze, sono proseguite per tutta la notte. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati in attività di bonifica con una squadra e un’autobotte. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano, in un magazzino di una delle ditte, a partire dalle 8 di ieri. L’intervento è stato complicato anche per il cedimento della copertura dell’immobile, con rischi per la tenuta dei muri perimetrali.

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