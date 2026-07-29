FIRENZE - Incendio in ditta nella notte operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri mattina in uno capannone che ospita due ditte di pelletteria in via Pratese, nella zona dell’Osmannoro a Firenze, sono proseguite per tutta la notte. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati in attività di bonifica con una squadra e un’autobotte. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano, in un magazzino di una delle ditte, a partire dalle 8 di ieri. L’intervento è stato complicato anche per il cedimento della copertura dell’immobile, con rischi per la tenuta dei muri perimetrali.