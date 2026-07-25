FIRENZE - CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA: 749 IDENTIFICATI, 8 DENUNCE

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Firenze. Nell’operazione ad alto impatto, che ha interessato il Parco delle Cascine, Campo di Marte, piazza Dalmazia, la tramvia T1, le stazioni ferroviarie e altre zone della città, sono state identificate 749 persone e controllate 42 auto. Otto le denunce. Tra queste, due per detenzione ai fini di spaccio, una per ricettazione, una per violazione delle norme sull’immigrazione, un furto aggravato e altri reati contro il patrimonio. Nel corso dei controlli sono state sequestrate 25 pasticche di MDMA, quasi 100 grammi di hashish, oltre a cocaina e marijuana, ed un motociclo risultato rubato. La Questura ha inoltre adottato 27 misure di prevenzione: 11 fogli di via obbligatori, 7 avvisi orali, 5 divieti di accesso ai locali pubblici e 4 Daspo urbani. Controllate anche quattro sale scommesse: in una sono stati trovati minorenni all’interno dell’area dedicata al gioco, con conseguente contestazione amministrativa al gestore. All’operazione hanno partecipato numerosi reparti della Polizia, con il supporto di unità cinofile, Polfer, Reparto Mobile, un elicottero e un drone.