PRATO - SPAVENTOSO INCENDIO: FIAMME IN DUE CAPANNONI TESSILI

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi nella zona industriale a est di Prato. Le fiamme, divampate per cause ancora in via di accertamento, hanno attaccato due capannoni in via Campostino di Mezzana. Secondo le prime risultanze, il fuoco sarebbe partito dalla filatura Lafin per poi propagarsi all’orditura Gt 2000. Ingenti i danni. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Prato, oltre che quelle inviate dai comandi di Firenze e di Pistoia. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Intervenute anche alcune ambulanze per precauzione e la polizia locale per le necessarie deviazioni del traffico. Indagini della polizia in corso per ricostruire la dinamica e le cause dello spaventoso incendio.