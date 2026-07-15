Cronaca

Empoli (FI) - Infermiere Rems aggredito da ospite

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Ancora un’aggressione al personale sanitario. Stavolta è accaduto alla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Empoli. Un ricoverato ha preso a calci e pugni un infermiere che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Non si tratterebbe del primo episodio: solo lo scorso 9 giugno un paziente aveva spaccato le gambe di una sedia, cercando poi di picchiare chiunque si avvicinasse. Immediata la reazione dei sindacati, in particolare Funzione pubblica Cgil e Nursind che chiede un operatore di pubblica sicurezza all’interno della struttura. Interviene anche l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia che definisce la situazione “inaccettabile”

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