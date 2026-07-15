Cronaca

Firenze - Rider, sciopero delle consegne e biciclettata

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Una biciclettata per le strade di Firenze toccando luoghi simbolo quali fast food e sedi dei delivery e sciopero delle consegne dalle 17 alle 22. E’ così che oggi pomeriggio il mondo dei rider – circa 300 a Firenze – ha fatto sentire la sua voce contro il modello del cottimo, paghe da fame a fronte di uno sforzo fisico enorme, fatto di pedalate e di lunghe attese nonostante il caldo di queste settimane. La protesta è stata organizzata da Nidil Cgil, fortemente preoccupata per le sorti del confronto nazionale con Assodelivery e Conftrasporti.

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