Firenze - Rider, sciopero delle consegne e biciclettata

Una biciclettata per le strade di Firenze toccando luoghi simbolo quali fast food e sedi dei delivery e sciopero delle consegne dalle 17 alle 22. E’ così che oggi pomeriggio il mondo dei rider – circa 300 a Firenze – ha fatto sentire la sua voce contro il modello del cottimo, paghe da fame a fronte di uno sforzo fisico enorme, fatto di pedalate e di lunghe attese nonostante il caldo di queste settimane. La protesta è stata organizzata da Nidil Cgil, fortemente preoccupata per le sorti del confronto nazionale con Assodelivery e Conftrasporti.