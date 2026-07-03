Cronaca

LIDO DI CAMAIORE (LU) - UCCIDE LA EX MOGLIE RICOVERATA E POI SI TOGLIE LA VITA

Redazione
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Tragedia questa mattina a Lido di Camaiore in provincia di Lucca, dove all’Ospedale Versilia un uomo di circa 80 anni ha ucciso con un coltello l’ex moglie di 67 anni, secondo quanto appreso, proprio nel giorno del compleanno della donna, che era ricoverata in riabilitazione per gravi problematiche neurologiche. Dopo averla accoltellata, l’uomo si è tolto la vita lanciandosi da una finestra del terzo piano. L’allarme è scattato intorno alle 11.45. Inutili i tentativi di soccorso del personale del 118. La donna era ricoverata da circa tre settimane e l’ex marito andava regolarmente a farle visita. La coppia era formalmente separata ma, da quanto appreso, i due ex coniugi avevano mantenuto un legame. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.

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