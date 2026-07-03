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PISA - DECINE DI EVENTI PER L’ESTATE AL PARCO DI SAN ROSSORE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Un parco da vivere 365 giorni l’anno quello di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. Tanti gli eventi che l’ente ha messo in programma per l’estate.

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