Cronaca

Montepulciano (si) - Auto esce di strada, morto un 29enne

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Un giovane di 29 anni è morto in un incidente stradale intorno alle 4 sulla strada provinciale 326, nel territorio di Montepulciano (Siena). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone è uscita di strada. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma anche per risalire alla causa del sinistro. La zona è di aperta campagna.

Articoli correlati

LIVORNO - VIOLENTA RISSA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA,...

SIENA - FRODI NEL NOLEGGIO DELLE AUTO DI...

LUCCA - OMICIDIO A CAMAIORE, IL PADRE: “MEGLIO...

PIEVE DI CAMAIORE ( LUCCA) - TRAGEDIA FAMILIARE:...

CARMIGNANO - Vertenza Acca, tre imprenditori arrestati (e...

CAMPI BISENZIO - RISSA AL CIRCOLO: SEI FERITI

LIVORNO - DROGA SEQUESTRATA E DUE ARRESTI

FIRENZE - EVASIONE FISCALE DA 4 MLN NELL’AVIAZIONE...

BAGNO A RIPOLI (FI) - INCENDIATO IL LECCIO...

GROSSETO - ROGHI NEL GROSSETANO: IN VOLO ANCHE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia