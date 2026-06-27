Montepulciano (si) - Auto esce di strada, morto un 29enne

Un giovane di 29 anni è morto in un incidente stradale intorno alle 4 sulla strada provinciale 326, nel territorio di Montepulciano (Siena). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l’auto sulla quale viaggiava insieme ad altre due persone è uscita di strada. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma anche per risalire alla causa del sinistro. La zona è di aperta campagna.