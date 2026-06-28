CARRARA - ‘LE SIGNORE DELL’ARTE’. LA GRANDE ESPOSIZIONE

’Le signore dell’arte. La parità del talento nell’arte italiana moderna’ è il titolo di un’interessante mostra che fino al 25 ottobre si tiene a Palazzo Cucchiari di Carrara a cura della Fondazione Giorgio Conti e Massimo Bertozzi. Si tratta di uno sguardo di genere su un lato poco noto dell’universo artistico fra XIX e XX secolo: quanto abbiano pesato i rapporti familiari nella carriera delle artiste italiane in una situazione sociale che stava cambiando. In mostra ci sono 131 opere – di cui una quindicina sono sculture e altri oggetti – firmate da quarantadue artiste, più tre dipinti di Giacomo Balla e ben quattro opere di Felice Casorati. Bertozzi vuole richiamare l’attenzione sull’opportunità per le vere protagoniste della mostra – appunto le ’Signore dell’arte’ – di dare piena e libera dimostrazione del loro talento.