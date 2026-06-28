San Donato in Poggio (FI) - Emozioni e arte nella Notte Romantica di San Donato

Scoprire gli angoli più segreti del borgo in sette tappe, tra emozioni, musica e promesse condivise: questo il filo che ha unito la Notte Romantica a San Donato in Poggio, nel cuore del Chianti, tra I Borghi più belli d’Italia. Una serata per riscoprire la bellezza di paesaggi che, proprio perché familiari, spesso non sappiamo più guardare davvero.

Tra una rima e un verso, un canto e una poesia, i partecipanti si sono immersi in un percorso inconsueto fatto di piccole grandi cose: quei dettagli che, se vogliamo, ci aiutano a ritrovare la giusta dimensione della vita.

Un’occasione per scoprire la storia di luoghi che oggi hanno trovato una nuova identità, ma che continuano a trasmettere autenticità e appartenenza.

Oggi San Donato in Poggio vive anche grazie a loro, questi splendidi ragazzi che hanno preso in mano le redini dell’associazione locale e che, con autentica passione, si impegnano ogni giorno per rendere questo gioiello del Chianti un luogo sempre più attrattivo e vivo.

Come ogni anno, questo paese porta avanti un ricco programma di appuntamenti dedicati all’arte e alla cultura. Tra questi spicca la Bruscellata, un ampio cartellone di spettacoli teatrali, sfilate e rievocazioni storico-folcloristiche che animano il borgo e ne custodiscono la memoria.