FIRENZE - IL CALDO SPEGNE L’IMPIANTO DI PUBLIACQUA

Le alte temperature stanno mettendo a dura prova gli impianti elettrici con conseguenze anche su altre utenze. La corrente è mancata all’impianto di Publiacqua dell’Anconella, il più importante dell’acquedotto di Firenze, con mancanze di acqua e abbassamenti di pressione diffusi a macchia di leopardo in tutta la città. I tecnici sono intervenuti ripristinando in breve tempo il funzionamento dell’impianto anche se il ritorno alla normalità è stato progressivo. Molti sono stati fin da ieri i black out in varie zone della città, durati anche diverse ore. Il problema non sono solo le ore di punta ma – con la canicola prolungata – lo smaltimento del calore sui materiali isolanti utilizzati nei cavi interratisenza alcuna correlazione con la loro portata. Nel mese di giugno, fa sapere l’azienda, il consumo di energia è aumentato del 12% rispetto al giugno 2025, con un picco proprio negli ultimi giorni e nelle ore centrali della giornata.

Disagi dovuti al caldo e a condizionatori in tilt si registrano un po’ in tutti i settori a Firenze, dai Musei ai presidi sanitari all’Agenzia delle Entrate che ha messo in smart working la maggior parte dei suoi 300 dipendenti dopo che un sovraccarico ha mandato in tilt l’impianto di condizionamento mercoledì scorso. A Prato il Comune ha deciso per la chiusura anticipata dalle 13 alle 14 di scuole dell’infanzia e nidi comunali nei giorni di lunedì e martedì.