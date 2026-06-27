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LIVORNO - TURISMO, GARUFO: “NEL 2026 AVREMO ALMENO 700.000 VISITATORI”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Cresce il turismo nella città di Livorno, complici l’elevato numero di croceristi che sbarcano in città e del mare, catalizzatore per tutti quei turisti che dalle località più interne vogliono ritagliarsi un momento di relax. Dati alla mano, ne parla l’assessore al turismo Rocco Garufo. E per le attività commerciali?

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