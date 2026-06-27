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FIRENZE - CALDO: NOVE GIORNI CONSEGUTIVI DI BOLLINO ROSSO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Il Ministero della salute ha esteso ieri il codice rosso anche a Firenze almeno fino a domani. Nove giorni consecutivi di allerta rossa con temperature superiori ai 36 gradi. Non era mai successo in 70 anni, sottolinea il Consorzio Lamma. Oggi e domani si dovrebbe raggiungere il picco con 40 gradi. I pronto soccorso, al momento non sono sotto pressione almeno non per il caldo. L’Ordine dei medici ricorda quali sono i segnali a cui prestare particolare attenzione: capogiri, improvvisa debolezza, nausea, mal di testa, stato confusionale e crampi muscolari. In presenza di questi sintomi, spiegano, è bene rivolgersi a un medico. Molti sono infatti i casi di insufficienza renale acuta e disidratazione osservati dai medici in questi giorni di canicola, soprattutto di chi usa farmaci come quelli per il diabete o l’ipertensione. Occorre bere anche quando non si ha sete, ricordano i medici, ma non bevande eccessivamente fredde. Il rischio non è solo per chi è esposto al sole ma anche per chi si trova in luoghi troppo surriscaldati. La situazione dovrebbe migliorare ma non prima di mercoledì o giovedì, specificano dal Lamma, quando arriverà una perturbazione atlantica che farà diminuire le temperature di una decina di gradi. Con il rischio di eventi estremi che questa altalena comporta.

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