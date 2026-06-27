FIRENZE - IL DOG TRAINER DEI “CANI DA INCUBO”

E’ questa la prima lezione che Tommaso Castellano, fondatore della scuola per cani con il maggior numero di iscritti in italia nella storia dei corsi per istruttori cinofili, ha insegnato ai circa 40 partecipanti al seminario si è svolto a Firenze dopo aver toccato altre importanti città. Castellano, divenuto celebre per la trasmissione “cani da incubo” in onda su Prime Video per la quale è finito anche nel mirino di Federazione Nazionale dei Medici Veterinari, dell’Enpa e dell’Hub dei professionisti cinofili che lo hanno accusato di sottoporre i cani a stress e coercizione, difende il suo metodo. Dare al cane solo amore, spiega, alla lunga può fare danni. Ci sono, spiega, comportamenti che il padrone considera positivi ma non lo sono per il cane. La prima cosa che bisognerebbe imparare a fare, spiega Castellano sapendo di far storcere il naso a molti, è insegnare al proprio cane la solitudine per non essere troppo dipendente dalla presenza del proprio padrone. Quanto al tipo di cane, Castellano ricorda che è un errore pensare che esistano delle razze più aggressive o difficili da educare di altre