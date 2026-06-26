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FIRENZE - SICUREZZA: ASSOCIAZIONE CARABINIERI INSIEME A POLIZIA DI PROSSIMITÀ

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Alla polizia di prossimità – il nuovo reparto della municipale attivato lo scorso maggio con 80 agenti dedicati che girano secondo itinerari prestabiliti a presidio del territorio – si aggiunge ora il contributo dell’Associazione Nazionale Carabinieri che ha siglato un accordo triennale con il Comune di Firenze in base al quale metterà a disposizione 1200 servizi aggiuntivi attraverso i suoi circa 70 volontari. L’associazione carabinieri operava già nel Comune ma lo faceva o in maniera autonoma o con accordi annuali. Ora  sarà integrata con la prossimità della municipale nel presidio di parchi giardini e spazi pubblici dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20 con possibilità di estenderlo fino alle 24. I volontari dell’Associazione carabinieri non hanno ovviamente le stesse regole di ingaggio dei colleghi in servizio ma ha un forte potere di deterrenza e la competenza per valutare le situazioni a rischio. Dall’aumento della Municipale (200 recentemente assunti, altri 50 in arrivo) alla pol cascine agli steward, l’Assessore alla sicurezza rivendica quanto fatto dal Comune per quanto di sua competenza.

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