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LIVORNO - TORNA IN CITTA’ LA SESTA EDIZIONE DI GARIBALDISSIMA

Rachele Campi
Rachele Campi
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Torna la sesta edizione di Garibaldissima, un evento che nasce in piazza Garibaldi a Livorno e che quest’anno vede alcune modifiche per ampliare spettacoli e coinvolgere maggiormente i cittadini.  

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