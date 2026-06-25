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FIRENZE - PITTI BIMBO 103 TRA CAPI SOSTENIBILI E ANTICALDO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Vita all’aria aperta e giornate trascorse a giocare sull’erba o sulla spiaggia, ma sempre in sicurezza. La moda bimbo per la primavera/estate 2027 cerca un nuovo slancio con vestiti a misura di bambini. Niente orpelli, decorazioni eccessive o dettagli frou frou, ma semmai look fatti di tessuti freschi, colori luminosi e dettagli giocosi: costumi per tuffi spensierati, cappelli per rincorrere il sole in sicurezza, sandali comodi per esplorare il mondo e baby doll romantici. Due i filoni chiave nelle nuove tendenze in mostra a Pitti Bimbo 103 alla Fortezza da Basso di Firenze: la sosteniblità e il rispetto per la natura, con materiali green, ma anche la protezione solare, un must have nei nuovi costumi. Tra le novità più viste tra le aziende in fiera ci sono i costumi da bagno luxury con la protezione Uv, realizzati con tessuti tecnici di alta qualità, come la lycra sostenibile, sia nella versione due pezzi che interi. E’ soprattutto la moda mare per i più piccini ad essere ripensata completamente con tessuti performanti con protezione Upf50+ e materiali responsabili. Nella nuova conformazione del salone, che è organizzato nel solo piano attico della Fortezza da Basso di Firenze (e in contemporanea con Pitti Filati) è dato molto spazio ai brand del settore lifestyle, dal beauty ai giocattoli.

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