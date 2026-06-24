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Gli Azzurri battono i Rossi 19 cacce a 18 e si aggiudicano l'edizione 2026

FIRENZE - CALCIO STORICO FIORENTINO 2026 HIGHLIGHTS FINALE AZZURRI-ROSSI

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Gli Azzurri battono i Rossi 19 cacce a 18 e si aggiudicano l’edizione 2026

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