FIRENZE - FOHI S.GIOVANNI: CHIUDE NUOVO PONTE NENCIONI ANCHE AI VEICOLI

Mentre inizia il conto alla rovescia per lo spettacolo più atteso per festeggiare il patrono di Firenze San Giovanni di Firenze i Fohi la città si prepara con divieti e chiusure per garantire sicurezza ai cittadini e ai tanti turisti che in questo giorni hanno preso d’assalto Firenze anche per assistere alla finale del calcio storico. Il nuovo ponte Nencioni , che spicca in altezza rispetto ai passaggi a raso di tutti gli altri ponti sull’Arno a Firenze, chiuderà totalmente oggi dalle 20 alle 23,55, non solo a pedoni ma anche ai veicoli, ieri è stata firmata l’ordinanza. Dopo l’annuncio della chiusura del percorso ciclopedonale, gli uffici comunali hanno ritenuto necessario disporre la chiusura anche delle corsie veicolari “per evitare il rischio che i pedoni per assistere allo spettacolo pirotecnico possano occupare le corsie di transito creando situazioni potenzialmente pericolose di promiscuità con il traffico veicolare”. Sul posto presente la Polizia Municipale che indirizzerà i veicoli sulle vicine alternative. Come di consueto per lo svolgimento di questo sono stati predisposti provvedimenti di circolazione e lo stop a bevande alcoliche, contenitori in vetro e lattine, giochi pirotecnici e bombolette spray urticanti.