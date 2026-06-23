Attualità

FIRENZE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUI TETTI DELLA MERCAFIR ENTRO IL 2028

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con  850 pannelli su 6000 metri quadri dell’edificio B del Centro Agroalimentare di piazza Artom – di proprietà del Comune di Firenze e in concessione a Mercafir. L’impianto avrà un costo di un milione e 400mila euro interamente finanziato  dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Missione UE ‘Città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030’, per la quale Firenze è una delle nove città italiane selezionate – sarà installato sulla copertura dell’edificio B (che ridurrà del 35% le emissioni attuali di CO2) in corrispondenza dell’area che ospita la Fondazione Banco Alimentare. “Il Banco alimentare della Toscana sarà a impatto zero, e altre attività del Centro agroalimentare di Mercafir a Novoli saranno a impatto ridotto – dice la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. Per Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir, “è un ulteriore segno concreto dell’attenzione ai temi della transizione ecologica. Nell’ultimo triennio  – ricorda –  abbiamo investito nella sostituzione del gas refrigerante impiegato nelle celle frigorifero (freon) con altri fluidi più rispettosi delle regole ambientali imposte a livello comunitario; abbiamo innalzato la percentuale di raccolta differenziata fino ad oltre l’80%, anche grazie alla realizzazione di due nuove isole ecologiche”. L’installazione dei pannelli sarà anticipata da un intervento preventivo di impermeabilizzazione della copertura. Il cantiere dovrebbe partire a giugno-luglio del prossimo anno, per completare l’intervento entro ottobre-dicembre 2028. La Mercafir è inoltre stata inserita tra gli obiettivi del Piano del verde del Comune, essendo una delle isole di calore peggiori di Firenze. Coperta com’è di asfalto, le temperature possono raggiungere i 60 gradi. Palazzo Vecchio sta intervenendo dove di sua competenza ovvero nel parcheggio antistante. Sono già stati effettuati i lavori accessori per la depavimentazione di 630 metri quadri di asfalto e la messa a dimora di aiuole e alberi (che verranno piantati – in autunno, periodo migliore – anche nel controviale

Articoli correlati

FIRENZE - MODA JUNIOR : FATTURATO CALATO A...

Firenze - Imprese affamate di formazione nel campo...

FIRENZE - MODA: LE COLLEZIONI DI SAPAF 1954...

FIRENZE - CALCIO STORICO: LA FINALE IN DIRETTA...

FIRENZE - TORNEO CALCIO STORICO: GLI AZZURRI VERSO...

LIVORNO - INAUGURATA AREA PESCHERECCI DARSENA VECCHIA E...

FIRENZE - TORNEO CALCIO STORICO: I ROSSI VERSO...

TOSCANA - IN ARRIVO UN BONUS PER CALMIERARE...

TOSCANA - CALDO INFERNALE DA BOLLINO ROSSO

FIRENZE - DAL 24 GIUGNO AL 16 OTTOBRE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia