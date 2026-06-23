FIRENZE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUI TETTI DELLA MERCAFIR ENTRO IL 2028

Un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con 850 pannelli su 6000 metri quadri dell’edificio B del Centro Agroalimentare di piazza Artom – di proprietà del Comune di Firenze e in concessione a Mercafir. L’impianto avrà un costo di un milione e 400mila euro interamente finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Missione UE ‘Città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030’, per la quale Firenze è una delle nove città italiane selezionate – sarà installato sulla copertura dell’edificio B (che ridurrà del 35% le emissioni attuali di CO2) in corrispondenza dell’area che ospita la Fondazione Banco Alimentare. “Il Banco alimentare della Toscana sarà a impatto zero, e altre attività del Centro agroalimentare di Mercafir a Novoli saranno a impatto ridotto – dice la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani. Per Gianni Tapinassi, presidente di Mercafir, “è un ulteriore segno concreto dell’attenzione ai temi della transizione ecologica. Nell’ultimo triennio – ricorda – abbiamo investito nella sostituzione del gas refrigerante impiegato nelle celle frigorifero (freon) con altri fluidi più rispettosi delle regole ambientali imposte a livello comunitario; abbiamo innalzato la percentuale di raccolta differenziata fino ad oltre l’80%, anche grazie alla realizzazione di due nuove isole ecologiche”. L’installazione dei pannelli sarà anticipata da un intervento preventivo di impermeabilizzazione della copertura. Il cantiere dovrebbe partire a giugno-luglio del prossimo anno, per completare l’intervento entro ottobre-dicembre 2028. La Mercafir è inoltre stata inserita tra gli obiettivi del Piano del verde del Comune, essendo una delle isole di calore peggiori di Firenze. Coperta com’è di asfalto, le temperature possono raggiungere i 60 gradi. Palazzo Vecchio sta intervenendo dove di sua competenza ovvero nel parcheggio antistante. Sono già stati effettuati i lavori accessori per la depavimentazione di 630 metri quadri di asfalto e la messa a dimora di aiuole e alberi (che verranno piantati – in autunno, periodo migliore – anche nel controviale