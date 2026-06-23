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FIRENZE - MODA JUNIOR : FATTURATO CALATO A 3,1 MILIARDI NEL 2025 ( -2,2%). DOMANI VIA A PITTI BIMBO

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Continua a calare il fatturato della moda kidswear Made in Italy: il segmento ha archiviato il 2025 a 3,1 miliardi di euro, in calo del -2,2% rispetto all’anno precedente. Sono i dati di Confindustria moda diffusi oggi, alla vigilia di Pitti Bimbo 103, in programma il 24 e 25 giugno a Firenze. La fiera si svolgerà solo su due giorni al piano attico del padiglione centrale della Fortezza da Basso nella nuova conformazione in contemporanea con Pitti Filati, già avviata lo scorso anno. In mostra non solo nuove collezioni di abbigliamento da bambini per la primavera/estate 2027, ma anche una selezione di prodotti lifestyle. In tutto ci sono 112 brand.”Il mercato della moda junior sta attraversando una fase indubbiamente complessa – spiega Ivano Cauli, amministratore delegato di Pitti Immagine – per le grandi trasformazioni che stanno interessando i consumi, le modalità di acquisto, la distribuzione e di conseguenza tutto il sistema produttivo. La nostra risposta è disegnare un salone basato sulla concretezza e sull’ascolto degli operatori, con una particolare attenzione a una moda di ricerca”.

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