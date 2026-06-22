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FIRENZE - DAL 24 GIUGNO AL 16 OTTOBRE MOSTRE E EVENTI AL FORTE BELVEDERE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Con la mostra ‘God Year’ di Paolo Canevari il Forte Belvedere riapre la sua stagione di mostre. Si tratta però solo della prima tappa di un progetto più ampio della Fondazione Muse il Collaborazione con il Museo del Novecento che non a caso si chiama “Drama: four acts”. Il secondo atto, il 16 luglio, si aprirà con ‘No Heroes’ con alcune sculture in bronzo di Marino Marini che dialogheranno con le opere di Canevari. A settembre il terzo atto con ‘Oscuro Abbagliante’, dell’artista norvegese Per Barclay, sempre ‘in relazione’ con Marino Marini. A completare il progetto l’installazione sonora ‘La morte di Orfeo’ di Friedrich Andreoni, collocata sul bastione affacciato sulla città, pensata per accompagnare i visitatori lungo il percorso espositivo. Ma i quattro atti espositivi faranno da corollario a quattro mesi di eventi multidisciplinari al Belvedere Firenze, come si chiama adesso. Trenta appuntamenti che intrecciano arte contemporanea, musica, incontri, visite guidate e attività di mediazione culturale. In attesa che il Forte possa restare aperto tutto l’anno.

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