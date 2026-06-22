LIVORNO - PERDE IL LAVORO PERCHE’ DIVENUTO CIECO

“Passeremo anche alle vie legali se necessario. L’azienda ci ha contattato e le abbiamo detto che se pensano di cavarsela con una piccola offerta economica si sbagliano“. Sono le parole di Massimo Braccini Segretario generale della Fiom di Livorno. Un caso di giustizia sociale che potrebbe sfociare nelle aule di tribunale. La storia riguarda un operaio di un’azienda che si occupa di riparazione di componenti elettroniche. È stato licenziato perché a 43 anni è diventato cieco e una volta concluso il periodo di malattia, non è potuto quindi rientrare al lavoro. Il Sindacato promette battaglia.