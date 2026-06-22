Attualità

LIVORNO - PERDE IL LAVORO PERCHE’ DIVENUTO CIECO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

“Passeremo anche alle vie legali se necessario. L’azienda ci ha contattato e le abbiamo detto che se pensano di cavarsela con una piccola offerta economica si sbagliano“. Sono le parole di Massimo Braccini Segretario generale della Fiom di Livorno. Un caso di giustizia sociale che potrebbe sfociare nelle aule di tribunale. La storia riguarda un operaio di un’azienda che si occupa di riparazione di componenti elettroniche. È stato licenziato perché a 43 anni è diventato cieco e una volta concluso il periodo di malattia, non è potuto quindi rientrare al lavoro. Il Sindacato promette battaglia.

Articoli correlati

PISTOIA - Camion si ribalta nel Pistoiese, morto...

PRATO - La motrice del tir punta i...

FIRENZE - DA REGIONE UN AIUTO PER AUMENTARE...

PRATO - Buona la prima per “Un Centro...

Toscana - Cristina Mercuri, dalla toga al Master...

CALENZANO (FI) - LA MAGIA DI LUNARIA INCANTA...

PRATO - DITTA LOGISTICA CHIUDE: 100 POSTI A...

FIRENZE - CORRI LA VITA: IL 27 SETTEMBRE...

TOSCANA - NON SOLO SOLLICCIANO: EMERGENZA NELLE CARCERI

Firenze - Caddy in centro, per il Tar...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia