PRATO - Buona la prima per “Un Centro diVino”. Confcommercio e Confesercenti: “Segnali molto incoraggianti per iniziare a lavorare alla prossima edizione”

Buona la prima per “Un Centro diVino. Il Carmignano a Prato”, la manifestazione che domenica scorsa ha animato il centro storico con un percorso diffuso di degustazione dedicato proprio ai vini di Carmignano e che ha coinvolto 16 locali e altrettante cantine. L’evento, sostenuto da Confcommercio Prato e Pistoia, Confesercenti e dal Consorzio dei Vini di Carmignano, ha registrato una partecipazione significativa, attirando numerosi cittadini e visitatori, confermando l’interesse dei pratesi per iniziative capaci di valorizzare contemporaneamente le eccellenze del territorio e il cuore della città.

“Una prima edizione che crea un format che deve crescere, aggiustarsi e migliorarsi, ma la strada è quella giusta e sono felice di come si è svolta: famiglie, ragazzi, appassionati e curiosi si sono avvicinati con interesse e felici di prendere parte a questa passeggiata itinerante – ha riferito Simona Marinai, promotrice dell’evento, titolare de Le Barrique – Prato risponde sempre bene agli eventi in generale e questo lo conferma”.

Centro diVino ha posto dunque basi solide per crescere e diventare un appuntamento stabile, come confermano le associazioni di categoria, capace di contribuire alla valorizzazione del centro storico e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

“Questa prima edizione ha dato segnali molto incoraggianti per iniziare a lavorare alla prossima – commentano da Confcommercio – Per tutta la serata abbiamo visto persone muoversi lungo il percorso, fermarsi ai banchi delle aziende vinicole, entrare nei locali e nei negozi e vivere il centro in modo partecipato. Era questo lo spirito con cui l’iniziativa era nata: creare un’occasione di incontro tra produttori, esercenti e cittadini attraverso un’esperienza diffusa e di qualità con ricadute positive per le attività del centro e come Confcommercio siamo sempre pronti a sostenere iniziative capaci di arricchire l’offerta turistica di Prato”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Confesercenti: “Ogni iniziativa nuova rappresenta un’occasione per fare esperienza e gettare le basi per sviluppi futuri, e riteniamo che questo appuntamento abbia le potenzialità per crescere e consolidarsi nel tempo. Noi ci siamo, pronti a fare la nostra parte affinché le prossime edizioni possano svilupparsi ulteriormente e diventare sempre più attrattive e partecipate”.