Firenze - Uffizi, 50 mln di lavori ma via i ponteggi per l’inizio 2027

I ponteggi che da anni occupano il piazzale degli Uffizi saranno smontati per l’inizio del 2027. Lo ha annunciato il direttore del museo fiorentino, Simone Verde che ha definito la questione come una sorta di ossessione personale pari a quella sulla maxi gru smontata poche settimane fa dopo ben 20 anni. Una bella notizia per la città e i suoi visitatori che così potranno godere di scorci straordinari senza aree di cantiere impattanti. E a proposito di lavori. Sono in corso o in fase di decollo ben 50 milioni di interventi per gli Uffizi, il Corridoio Vasariano, Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli tra restauri di opere, di facciate e di coperture, nuovi allestimenti, rinnovo degli impianti e dei sistemi di sicurezza. Nel lungo elenco di lavori troviamo tra gli altri i riallestimenti della sale dei Fiamminghi, di Filippo Lippi e di Andrea del Castagno, il recupero dell’anfiteatro di Boboli per uso di pubblico spettacolo e della fontana di Nettuno, il restauro delle statue e la nuova viabilità interna di Boboli, le facciate e le coperture del complesso Vasariano, il recupero del Mezzanino degli occhi a Pitti per farne la sede del museo della moda e del costume, ma anche l’area accoglienza con un nuovo sistema di controllo accessi per gli Uffizi al momento al vaglio per la conformità normativa e sanitaria perchè dotato di un innovativo sistema a raggi x su cui il direttore preferisce non dare dettagli. Ultimi ma non per importanza visto il grande caldo e il problema registrato a fine giugno, gli interventi di potenziamento e rinnovamento tecnologico dell’aria condizionata sia agli Uffizi che nell’ultimo tratto del corridoio vasariano per un totale di quasi 3 milioni di euro.