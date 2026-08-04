PRATO - Rinnovato il ‘Piano lavoro sicuro’ ma la Regione dimezza il contributo al Comune di Prato per l’impiego della polizia locale

Cinquantamila euro per il 2026, altrettanti per il 2027. E’ questo lo stanziamento che la Regione Toscana ha destinato alla polizia locale di Prato per affiancare gli ispettori della Asl Toscana centro nei controlli del ‘Piano lavoro sicuro’ che punta in via quasi esclusiva alle aziende cinesi. Nulla di nuovo, anzi sì: il contributo riconosciuto all’impegno della polizia locale nel progetto varato dalla Regione all’indomani dell’incendio della confezione Teresa Moda che provocò la morte di sette operai obbligando ad una presa di coscienza delle condizioni di lavoro nelle fabbriche cinesi, è andato via via scemando passando, per stare alla storia più recente, da 350mila euro nel 2018 a 185mila nel 2019, per scendere a 100mila nel 2020 e 2021, fino ad arrivare a 50mila euro oggi. Un’erosione che la Regione, in sede di variazione di bilancio di previsione 2022-2024, spiegò con il fatto che l’impegno della polizia locale di Prato, all’inizio molto impattante in termini di organizzazione, era stato “progressivamente assunto tra le funzioni programmate e pianificate all’interno delle incombenze ordinariamente svolte dal Comando, e finanziato per la maggior parte dal Comune con risorse proprie”. In altre parole: un lavoro straordinario diventato, nel tempo, ordinario al punto di non fare nemmeno più notizia. E infatti, l’accento cade sulle risorse impegnate per garantire la presenza della polizia locale di Prato nel progetto che punta a ridurre, nelle aziende cinesi, le irregolarità che, in questo caso, sono riferite in particolare al profilo della sicurezza sul lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie.

Pur con una progressiva e inarrestabile diminuzione dell’investimento, la Regione ha chiesto aiuto al Comune. La giunta del sindaco Biffoni ha approvato il rinnovo della collaborazione; il finanziamento regionale arriverà alla Asl Toscana centro e da qui sarà fatto confluire nelle casse comunali. (nadia tarantino)