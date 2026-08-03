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SIENA - MORTE ROSSI: LA MOGLIE CHIEDE DI PARLARE CON COMMISSIONE

Gabriele Caldieron
Gabriele Caldieron
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Nuove testimonianze alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena David Rossi. La moglie ha chiesto di essere sentita per la prima volta in assoluto, Riccucci conferma orario e modalità d’ingresso nella banca mentre l’amico Filippone si sfoga.

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