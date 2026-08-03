TOSCANA - CALDO: LUGLIO 2026 IL PIÙ CALDO DEGLI ULTIMI SECOLI

Tra giugno e luglio sono stati 27 i giorni con una temperatura superiore a 36 gradi e altrettante le notti cosiddette tropicali, cioè con minime sopra 20 gradi. Il luglio più caldo da quando esistono le misure affidabili, cioè dal 1955. Luglio, quello del 2026, che è stato con tutta probabilità il più caldo degli ultimi secoli, e non solo in Toscana. I primi giorni di agosto, avanti di questo passo, potrebbero segnare nuovi record: il ministero della Salute ha infatti confermato il codice rosso fino a mercoledì e con oggi siamo a quattro giorni consecutivi di allerta massima per il caldo con punte percepite di oltre 40 gradi. Il commissario Meneguzzo ha spiegato come il “mare Mediterraneo, in particolare quello occidentale, ha accumulato un’energia assolutamente spaventosa corrispondente a quella di centinaia di ordigni nucleari che, se fosse liberata tutta insieme, darebbe origine a qualcosa di catastrofico. Ma questa energia – ha aggiunto il commissario del Lamma – rappresenta un’ipoteca sugli eventi estremi dei prossimi mesi, un rischio che va considerato come nuova normalità”. La richiesta alle istituzioni toscane, per quanto riguarda il cambiamento climatico, è un impegno concreto. Tornando al caldo, un’attenuazione dovrebbe arrivare tra il 9 e il 10 agosto e nelle prossime ore si capirà quanto durerà e se seguiranno altre fasi torride.