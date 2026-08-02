TOSCANA - IL PIANO CALDO NELLE STRADE TOSCANE

E’ come sempre il mese d’agosto il momento di maggior flusso di auto verso le località di vacanza o di rientro verso casa. Per evitare che il traffico intenso e le alte temperature estive creino eccessivi disagi a chi viaggia, la Prefettura di Firenze ha riunito il Comitato Operativo Viabilità. Un tavolo con tutti gli enti responsabili per garantire assistenza rapida e prevenire i problemi sulla rete stradale e autostradale in quelle che si preannunciano come settimane delicate lungo le arterie più trafficate della regione. La novità più importante riguarda proprio la gestione del grande caldo. Visti i rischi per la salute a rimanere bloccati in coda sotto il sole, Società Autostrade ha allestito appositi punti di stoccaggio per l’acqua e celle frigorifere aggiuntive. In caso di emergenza o di blocchi prolungati del traffico, queste risorse verranno utilizzate per distribuire subito acqua fresca agli automobilisti rimasti in colonna. Per far scorrere meglio il traffico è stato deciso inoltre di rimuovere, ove possibile, i cantieri mobili nei giorni di maggiore circolazione. In questo modo le carreggiate saranno del tutto libere nelle giornate e nelle ore in cui si concentrano le partenze e i rientri.

Il piano prevede poi un potenziamento dei servizi: più pattuglie in strada, con la polizia stradale che aumenterà i controlli lungo le autostrade A1 e A11, con un’attenzione speciale al contrasto della guida pericolosa. Un servizio che sarà attivo ad ogni ora del giorno, sette su sette. La misura riguarderà la rete autostradale ma anche le strade ad alta percorrenza come la Fi-Pi-Li e l’Autopalio Firenze-Siena. Previsto poi un piano per le emergenze: in caso di incidenti, incendi o code, sono già pronti percorsi alternativi, presidi ai caselli e sistemi di assistenza coordinati tra polizia, vigili del fuoco, Anas, Città Metropolitana, azienda sanitaria, Comuni e gestori stradali.