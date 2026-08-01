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FIRENZE - ANCORA DUE GIORNI DI BOLLINO ROSSO PER CALDO

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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Non accenna a calare la nuova ondata di calore che sta colpendo tutta la Toscana e in particolare Firenze, la quarta da inizio estate. Il ministero, intanto, ha prorogato sia alla giornata di domani sia a quella di lunedì il bollino rosso per Firenze, che resta tra le città più calde d’Italia. Secondo gli esperti, la quarta ondata di caldo africano in Italia durerà almeno fino all’8-10 agosto, quando è previsto l’arrivo di temporali. Ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi, aumenterà l’afa.

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