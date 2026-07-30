FIRENZE - NUOVA ONDATA DI CALDO: CODICE ROSSO PER FIRENZE

Come era stato ampiamente previsto si intensifica l’ondata di caldo in tutta la Toscana e in particolare a Firenze. dove è stato confermato il codice rosso per la giornata di domani, quando le temperature percepite sono previste fino a 40 gradi. È probabile che il codice rosso venga esteso anche a sabato 1 agosto con temperature massime percepite fino a 38 gradi. . Oggi era stato emanato un avviso con il codice arancione. Intanto, secondo quanto comunicato dal Comune di Firenze, nella giornata di ieri la temperatura più alta è stata raggiunto alla stazione di rilevamento ‘Firenze-Orto Botanico’ con 39,5 gradi registrati alle 15:30; alla stessa stazione è stata registrata alle 5:30 di stamani la temperatura minima pari a 23,4 gradi.