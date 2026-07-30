Attualità

FIRENZE - NUOVA ONDATA DI CALDO: CODICE ROSSO PER FIRENZE

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Come era stato ampiamente previsto si intensifica l’ondata di caldo in tutta la Toscana e in particolare a Firenze. dove è stato confermato il codice rosso per la giornata di domani, quando le temperature percepite sono previste fino a 40 gradi. È probabile che il codice rosso venga esteso anche a sabato 1 agosto con temperature massime percepite fino a 38 gradi. . Oggi era stato emanato un avviso con il codice arancione. Intanto, secondo quanto comunicato dal Comune di Firenze, nella giornata di ieri la temperatura più alta è stata raggiunto alla stazione di rilevamento ‘Firenze-Orto Botanico’ con 39,5 gradi registrati alle 15:30; alla stessa stazione è stata registrata alle 5:30 di stamani la temperatura minima pari a 23,4 gradi.

Articoli correlati

MONTALE (PT) - TERMOVALORIZZATORE, ASSEMBLEE PUBBLICHE E IPOTESI...

LIVORNO - OPERAIO SI FERMA PER IL TROPPO...

FIRENZE - Sostituzione ponte al Pino: domani la...

LIVORNO - EFFETTO VENEZIA, QUEST’ANNO KERMESSE DEDICATA AI...

Firenze - Holter in farmacia, il servizio diventa...

MONTALE - SCONTRO TOTALE A MONTALE SULL’AMPLIAMENTO DELL’INCENERITORE

FIRENZE - “Tale è la nostra volontà”, la...

TOSCANA - BORSE STUDIO PER VIAGGI MISSIONARI. ACCORDO...

FIRENZE - NUOVO CAVALCAFERROVIA PONTE AL PINO: NESSUNA...

Montelupo Fiorentino (fi) - Nuovo ponte su Arno:...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia