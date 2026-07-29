LIVORNO - OPERAIO SI FERMA PER IL TROPPO CALDO, MULTATO DALL’AZIENDA

Non 18, ma 36, ovvero il doppio. Sarebbero i minuti di cui un operaio della Pierburg avrebbe usufruito senza averne l’autorizzazione. Una pausa troppo lunga per l’azienda di automotive, già nota per le numerose mobilitazioni sindacali a causa del suo possibile cambio di produzione voluto dalla casa madre Reinmethal. Così l’azienda ha deciso di multarlo e la Rsu ha proclamato un’ora di sciopero nella giornata di oggi. Il motivo che ha portato l’operaio a fermarsi è stato l’eccessivo caldo che si era sviluppato sul posto di lavoro.