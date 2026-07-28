MONTALE - SCONTRO TOTALE A MONTALE SULL’AMPLIAMENTO DELL’INCENERITORE

Scontro totale sull’inceneritore di Montale: le opposizioni presentano insieme la richiesta di un Consiglio comunale straordinario su impianto e referendum. È muro contro muro dopo la convergenza delle forze di minoranza «Noi per Montale» e «Montale Rinasce», i cui consiglieri hanno protocollato la seduta ad hoc. All’ordine del giorno, due mozioni sul referendum popolare consultivo e una sul voto espresso dal primo cittadino in assemblea Ato. Dai banchi del centrodestra «Noi per Montale» arriva la richiesta formale di dimissioni della giunta, sostenendo che la nota diffusa dal Pd locale ha di fatto sfiduciato il sindaco. I consiglieri evidenziano che la scelta del raddoppio non ha né l’avallo del maggior partito di maggioranza, né il necessario sostegno popolare. Il sindaco Ferdinando Betti, chiamato direttamente in causa sul proprio operato e sul percorso partecipativo, ha intanto annunciato una conferenza stampa per domani. Le onde dell’impianto travolgono anche la vicina Agliana, dove la lista civica «Agliana in Comune» ha presentato un’interpellanza per il prossimo Consiglio, attaccando l’esecutivo guidato da Luca Benesperi per la mancata condivisione preventiva della posizione tenuta nell’assemblea Ato. Le polemiche investono il nodo dell’impatto ambientale nella piana e la mancata attuazione dei percorsi di partecipazione promessi durante la campagna 2024. Dai banchi della minoranza aglianese si definisce l’astensione una vera e propria scelta politica non condivisibile sulle sorti della qualità dell’aria. Il clima politico nei tre Comuni proprietari dell’impianto(oltre a Montale e Agliana c’è anche Quarrata) si fa sempre più rovente con la raccolta firme che supera intanto quota novecento adesioni. La consultazione popolare richiesta punta al blocco definitivo di ogni ipotesi di potenziamento dell’inceneritore e alla sua futura dismissione. I prossimi passaggi istituzionali nei rispettivi organismi consiliari definiranno la tenuta della maggioranza e gli equilibri complessivi dell’area pistoiese.