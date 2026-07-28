Firenze - In due anni 25 emissioni di minibond per le Pmi

Sul Credito alle imprese, la Toscana cambia marcia grazie anche ai minibond. Il punto sul nuovo strumento finanziario è stato fatto nei giorni scorsi alla Camera di Commercio di Firenze. Occasione in cui è stata presentata l’unione d’intenti tra Regione, ArtigianCredito, Fidi Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo per dare impulso all’accesso al credito alle piccole e medie imprese. Sono 25 le operazioni dedicate alle PMI che Artigiancredito ha messo in campo dal primo trimestre del 2024 ad oggi, con sette operazioni sottoscritte direttamente per un taglio medio delle emissioni di 650.000 euro. “Con il bando Minibond la Regione Toscana compie una scelta strategica: aiutare le PMI a diversificare le proprie fonti di finanziamento e ad avvicinarsi al mercato dei capitali – dichiara il presidente di ArtigianCredito Fabio Petri. Insieme a Regione Toscana, Fidi Toscana e Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, ArtigianCredito è impegnata a rendere questo strumento più accessibile alle imprese, accompagnandole in un percorso che rafforza la loro capacità di investimento e la loro cultura finanziaria. L’elemento innovativo della misura è proprio il sostegno ai costi di accesso ai minibond, una leva efficace per favorire crescita, competitività e sviluppo del tessuto produttivo toscano”, ha concluso Petri. “Vogliamo rendere accessibile anche alle piccole e medie imprese toscane – ha dichiarato l’assessore regionale allo sviluppo economico Leonardo Marras – uno strumento finora utilizzato soprattutto dalle aziende più strutturate. I minibond non sostituiscono il credito bancario, ma lo affiancano, ampliando le possibilità di finanziamento per sostenere investimenti, innovazione e crescita. La Regione interviene sui costi di accesso alle prime emissioni, che spesso rappresentano l’ostacolo principale per le imprese di dimensioni minori, e costruisce insieme ad Artigiancredito, Fidi Toscana e alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo un sistema qualificato di accompagnamento”.