Firenze - Due donne alla guida di Unicoop Firenze

Per il triennio 2026-2028 la nuova governance di Unicoop Firenze è affidata a due donne. Una conferma: Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza della cooperativa di consumo espressione del milione e duecentomila soci; un ritorno: Maura Latini, nominata presidente del consiglio di gestione, ossia il management, dopo una lunga carriera partita dai supermercati fiorentini e arrivata al vertice di Coop Italia. La nuova governance duale, adottata dal 2008, è frutto di un percorso elettorale che ha coinvolto 64mila soci di 44 sezioni su 9 province toscane.

La chiusura del nuovo piano triennale è prevista entro l’anno, ma avrà un’impostazione di consolidamento dei risultati raggiunti. In 10 anni sono cresciuti patrimonio – da 1,5 a 1,8 miliardi di euro – i punti vendita – da 104 a 157, gli occupati che sfiorano quota 10mila, le vendite – da 2,1 a 3,1 miliardi di euro che la confermano nel mondo cooperativo italiano seconda solo ad Alleanza 3.0 e le danno una quota di oltre il 30% del mercato toscano. Altro obiettivo è rafforzare il sistema cooperativo nella Costa alla luce dei 16 punti vendita ex Unicoop Tirreno acquisiti a fine 2025, e nell’entroterra toscano con l’ingresso a settembre dei 30 supermercati ora gestiti da Terre di Mezzo acquisiti nel 2022 a Siena e ad Arezzo. Forte anche l’attenzione per le produzioni locali: 800 i contratti con i fornitori locali.