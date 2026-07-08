Attualità

GROSSETO - DEMOLITO IL VIADOTTO “SAN LORENZO” DELLA “GROSSETO-SIENA” PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

E’ stato demolito da parte di Anas il viadotto “San Lorenzo”, sulla vecchia carreggiata della strada statale 223 “di Paganico” nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie dell’arteria che collega Grosseto a Siena. L’operazione è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l’impiego di 89 kg di esplosivo. Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

Articoli correlati

FORTE DEI MARMI (LU) - VERSILIA IN DANZA:...

PRATO - DIECI ANNI MERAVIGLIOSAMENTE IN ANT

FIRENZE - DEPAVIMENTAZIONE: TRA OBIETTIVI RAGGIUNTI E COSTI

FIRENZE - TRAFFICO: I NUMERI PER IL PIANO...

FIRENZE - MONTEDOMINI: INAUGURATO IL SOCIAL HOUSING PER...

FIRENZE - FLORENCE CALLING: IL RICHIAMO DEGLI ANNI...

Firenze - Schlein: “Pd difenderà sanità pubblica da...

Firenze - Confindustria: “Reindustrializzazione passi da sicurezza”

FIRENZE - Stop treni, 1°giorno tra disagi, ritardi...

FIRENZE - SOLLICCIANO, SAPPE: “NO MATERASSI A TERRA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia