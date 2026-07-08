GROSSETO - DEMOLITO IL VIADOTTO “SAN LORENZO” DELLA “GROSSETO-SIENA” PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO

E’ stato demolito da parte di Anas il viadotto “San Lorenzo”, sulla vecchia carreggiata della strada statale 223 “di Paganico” nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie dell’arteria che collega Grosseto a Siena. L’operazione è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l’impiego di 89 kg di esplosivo. Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirà la carreggiata in direzione Grosseto. Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 km, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.