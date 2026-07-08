Attualità

FORTE DEI MARMI (LU) - VERSILIA IN DANZA: TRA ARTE E DAP FESTIVAL

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Si chiude sabato 11 luglio a Marina di Pietrasanta la decima edizione del Dap Festival con lo spettacolo The Wall_Dance Tribute sul grande Palcoscenico del Teatro della Versiliana. Il festival è una delle esperienze più originali del panorama culturale italiano e mette in relazione arti performative, arti visive, trasformando Pietrasanta in un laboratorio creativo aperto al mondo.

La Danza protagonista anche della personale di Umberto Ciceri alla galleria Oblong Contemporary di Forte dei Marmi.

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