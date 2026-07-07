FIRENZE - MONTEDOMINI: INAUGURATO IL SOCIAL HOUSING PER ANZIANI

Sono stati inaugurati i primi 15 appartamenti (su 36 del progetto complessivo) del Villaggio Montedomini, struttura residenziale destinata ad anziani fragili ma autosufficienti secondo il modello del social housing, all’interno della struttura per anziani gestita dall’Azienda pubblica servizi alla persona Montedomini. Il pacchetto di prestazioni da erogare agli ospiti è regolato da un progetto individuale che stabilisce la ripartizione delle quote mensili a carico dell’utente e quelle spettanti al Comune. I monolocali e i bilocali sono già abitabili, arredati e dotati di un servizio di domotica integrato con la supervisione e l’assistenza da remoto (attraverso dispositivi fissi come Alexa e braccialetti di rilevazione personale). Sono incluse le utenze base (luce, acqua, Tari, wi-fi e connettività, pulizia aree comuni), e sono presenti servizi di sorveglianza e portineria. Possono essere aggiunti anche dei servizi personalizzati a pagamento come servizio mensa; assistenza Oss; lavanderia effetti personali; pulizie appartamenti; pedicure, parrucchiera, barbiere. Il nuovo servizio si rivolge ad anziani fragili over 65 valutati tramite l’Unità di valutazione multidimensionale di zona e già in carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali del Comune di Firenze. Saranno 100 gli anziani ad usufruirne, 21 dei quali ospitati nel Villaggio e altri 81 assistiti da remoto nelle proprie abitazioni attraverso un servizio di domotica a distanza sul territorio. Il progetto è finanziato con i fondi Pnrr (2,46 milioni) e Regione Toscana (1,36 milioni) e della Fondazione CR Firenze.