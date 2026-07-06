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PRATO - CORTEO SUDD COBAS IN CENTRO DOPO SGOMBERO

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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“Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù”. E’ con questo slogan che i Sudd Cobas hanno richiamato ieri centinaia di persone – gli organizzatori dicono 1.500 – in centro a per la manifestazione indetta dal sindacato dopo lo sgombero del picchetto a Seano, davanti alla sede di Acca, azienda di logistica a gestione cinese. Picchetto che per due settimane ha detto ‘no’ alla chiusura e ai conseguenti 95 licenziamenti.
Alla fine una delegazione è stata ricevuta in Comune dal sindaco Matteo Biffoni e dal vicesindaco Diego Blasi che hanno ribadito l’impegno dell’istituzione nel portare avanti il tavolo istituzionale aperto in Provincia. Concetto, questo, espresso anche dal sindaco di Carmignano, dove ha sede la Acca.

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