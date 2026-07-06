Firenze - Schlein: “Pd difenderà sanità pubblica da tagli destra”

“Se vinceremo le prossime elezioni il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Da questo obiettivo Giorgia Meloni ci ha allontanato, e ci hanno allontanato pure non avendo il coraggio di ammetterlo”. La numero uno dei Democratici si dichiara pronta a tutto per difendere la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione del settore da parte del governo che spende il 5% del Pil in armi. Lo fa dal palco della casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, teatro dell’evento nazionale del Pd sulla sanità territoriale. Case di Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico sono i pilastri del modello toscano ed emiliano. Modelli da difendere. Modelli in affanno a causa dei continui tagli alle risorse che si traducono in minori servizi per i cittadini, soprattutto per quelli più fragili.