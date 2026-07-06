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Firenze - Schlein: “Pd difenderà sanità pubblica da tagli destra”

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“Se vinceremo le prossime elezioni il primo obiettivo deve essere quello di portare la spesa sanitaria alla media europea. Da questo obiettivo Giorgia Meloni ci ha allontanato, e ci hanno allontanato pure non avendo il coraggio di ammetterlo”. La numero uno dei Democratici si dichiara pronta a tutto per difendere la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione del settore da parte del governo che spende il 5% del Pil in armi. Lo fa dal palco della casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, teatro dell’evento nazionale del Pd sulla sanità territoriale. Case di Comunità, medicina generale e architettura della presa in carico sono i pilastri del modello toscano ed emiliano. Modelli da difendere. Modelli in affanno a causa dei continui tagli alle risorse che si traducono in minori servizi per i cittadini, soprattutto per quelli più fragili.

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