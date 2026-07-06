TOSCANA - Sara Funaro al primo posto tra i sindaci più apprezzati

Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d’Italia. Sara Funaro (Firenze) guida la Classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti (Ascoli) e Gaetano Manfredi (Napoli). Tra i Presidenti di Regione primo Antonio Decaro (Puglia). Ma il dato che emerge dall’indagine va oltre la graduatoria: oggi due sindaci su tre raccolgono un consenso inferiore rispetto al giorno della loro elezione. La Classifica Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, restituisce una fotografia aggiornata del consenso degli amministratori locali italiani e racconta, al tempo stesso, una profonda trasformazione del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali.

“Questo sondaggio è uno stimolo a continuare a lavorare sempre di più per la città. Fa piacere leggere l’apprezzamento di tanti cittadini per questo sforzo ma bisogna lavorare a pancia a terra”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro commentando il sondaggio.

“In questo momento Firenze è in grande trasformazione, ci sono cantieri e stiamo cambiando radicalmente la mobilità con la creazione delle linee della tramvia – ha aggiunto Funaro, Stiamo lavorando tantissimo sul tema dei servizi ai cittadini, a partire dal tema abitativo, dalla tutela del centro storico”. Funaro ha ricordato che “Firenze è stata la prima città ad aver fatto un regolamento per gli affitti brevi” e c’è un lavoro “su tanti fronti, da quello abitativo, ai servizi per l’infanzia e per gli anziani”. Tra i sindaci toscani troviamo al 23esimo posto il primo cittadino di Lucca Mario Pardini , al 30 esimo Francesco Persiani di Massa, al 38esimoFrancesco Vivarelli Colonna di Grosseto, al 49esimo Nicoletta Fabio di Siena, al 65 Michele Conti di Pisa e al 71 Luca Salvetti di Livorno.

Per quanto riguarda i governatori il presidente della regione Toscana Eugenio Giani si trova al 7 posto guadagnando 2,6 punti ripsetto al giorno dell’elezione.