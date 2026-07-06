FIRENZE - torna il caldo, l’allerta è arancione

A Firenze torna per domani e mercoledì l’allerta per il caldo, stavolta di livello 2, quindi arancione, come indica il bollettino del ministero della Salute.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio oggi, giorno da livello 1 di pre-allerta, le temperature massime percepite arriveranno a 35 gradi, domani e mercoledì a 36 gradi, valori inferiori ai picchi registrati nei giorni scorsi. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 34 gradi lunedì, 35 gradi martedì e 34 gradi mercoledì. Il quadro, si spiega dal Comune, “resta quindi quello di un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi. Anche le carte meteorologiche indicano che l’anticiclone africano resta presente sul Mediterraneo, mentre la Toscana si trova sul suo bordo settentrionale, con correnti relativamente più fresche in quota che limitano il rialzo termico”.