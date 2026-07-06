FIRENZE - FLORENCE CALLING: IL RICHIAMO DEGLI ANNI ’80

Si chiama Florence calling, per parafrasare quel London calling dei Clash uscita proprio agli albori degli Anni Ottanta. Perchè la mostra alle Murate fino al 20 settembre si focalizza proprio sulla produzione di un decennio entrato ormai nel mito e del quale Firenze fu assoluta protagonista. Tutta la grande produzione di quegli anni è esplorata, musica, teatro, clubbing. Non è in mostra tutta la produzione artistica degli anni ’80 a Firenze, non sarebbe bastato l’intero complesso delle Murate, ma quella vibrazione scintillante che percorreva tutte le arti