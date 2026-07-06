FIRENZE - Stop treni, 1°giorno tra disagi, ritardi e guasto Tirrenica

“Organizzazione perfetta”, “E’ una vergogna”. Sono i due estremi dello stato d’animo dei tantissimi pendolari che da oggi e fino al 10 luglio dovranno fare i conti con l’interruzione della circolazione ferroviaria a Campo di Marte per i lavori di sostituzione del cavalcavia a Ponte al Pino. L’Italia che viaggia in treno è divisa in due. La ricucitura dell’alta velocità è affidata ai bus navetta che per tutto il giorno, scortati dalla polizia municipale per ridurre i tempi, hanno fatto la spola tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Protezione civile in campo per informazioni e acqua ma disagi e ritardi sono inevitabili. Per chi viaggia sui locali tramvia gratis, ma non mancano disagi e disorientamento. E a complicare una giornata già difficile peri pendolari ci si è messo anche un guasto sulla linea Tirrenica dove è stata dirottata una parte dei treni ad alta velocità che in genere transita dallo snodo fiorentino. L’intervento di riparazione, pur rapido, ha comportato 50 minuti di allungamento per quattro treni dell’alta velocità. La situazione dopo circa un’ora e mezza è tornata regolare. I pendolari si armino di pazienza perchè questa non è l’unica interruzione ferroviaria necessaria al completamento dei lavori: l’altra scatterà dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio.