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Forte dei Marmi (LU) - A Tavola sulla Spiaggia torna a Forte dei Marmi

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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La 34esima edizione di A Tavola sulla Spiaggia a Forte dei Marmi torna alle origini celebrando la cucina del recupero, l’arte di trasformare ogni ingrediente senza sprechi. Un tema che dialoga con la storia stessa della manifestazione, nata dall’intuizione di Ugo Tognazzi e Gianni Mercatali per valorizzare la convivialità versiliese e il piacere di cucinare con ciò che si ha. In meno di tre ore sfileranno 12 piatti davanti a 40 giurati, tra cui 11 8stelle Michelin, per un totale di 480 assaggi accompagnati da 12 vini.

La premiazione è in programma giovedì 9 luglio alle 18 sulla terrazza Alle Boe del Bagno Piero, con la partecipazione di Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana.

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