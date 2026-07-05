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FIRENZE - DUE NUOVE CASSE DI ESPANSIONE PER IL TORRENTE EMA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Entrano nel vivo a Cascine del Riccio, area sud del Comune di Firenze, i lavori per le due nuove casse di espansione a servizio del torrente Ema che si aggiungono a quella a bocca tarata della Capannuccia e aumenteranno significativamente la sicurezza idraulica per tutta l’area. “Contiamo – ha spiegato il presidente del Consorzio medio Valdarno Masetti nel corso di un sopralluogo – di concludere l’assetto idraulico e dunque rendere funzionali le casse entro la fine dell’anno per poi procedere con le rifiniture, opere complementari e vestizione a verde entro la primavera 2027”

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