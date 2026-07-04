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LIVORNO - BIBBONA RICEVE IL RICONOSCIMENTO DELLE SPIGHE VERDI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Partecipazione pubblica, educazione allo sviluppo sostenibile, corretto uso del suolo e presenza di produzione agricole tipiche. Sono alcuni degli indicatori che hanno permesso per il 10º anno consecutivo al Comune di Bibbona di ricevere le spighe verdi. Un riconoscimento che rappresenta un percorso concreto di crescita per i territori rurali italiani.

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