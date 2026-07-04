TOSCANA - INIZIANO I SALDI: PREVISTI 180-200 EURO DI SPESA A FAMIGLIA

Primo giorno di saldi estivi in Toscana, con una spesa attesa in media di 180-200 euro a Famiglia secondo le principali associazioni di categoria. Ad approfittare degli sconti sarà il 62% delle famiglie toscane. Dureranno 60 giorni e in questa prima settimana lo sconto sarà in media del 30% per poi aumentare progressivamente. Articoli più gettonati sono come sempre quelli dell’abbigliamento: costumi, sneakers e calzature, abiti per cerimonia e abbigliamento sportswear per le donne, polo e t-shirt, abiti da cerimonia, calzature, bermuda e pantaloni per gli uomini.

Le vendite di fine stagione valgono tra il 25 e il 30% del fatturato annuo di un negozio di moda – spiega Confesercenti – Ma negli ultimi dieci anni, tra promozioni e ribassi anticipati, questo valore si è costantemente eroso, mentre il giro d’affari complessivo di sconti e promozioni è lievitato. Il comparto soffre ormai di una crisi strutturale. Tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso in Italia oltre 18mila negozi di abbigliamento e calzature, un calo del 13,5%, con circa 17mila posti di lavoro persi. La spesa delle famiglie per moda e calzature è scesa dal 7% al 3,7% dei consumi. I negozi indipendenti, che restano circa la metà dei punti vendita, oggi pesano per il 20-25% del mercato, contro oltre il 75% degli anni Ottanta.

La stagione dei saldi è quindi attesa non solo dai consumatori ma anche dai commercianti che in certe zona della città metropolitana hanno visto un calo (in stagione a prezzo pieno) fino al 15-20% rispetto agli anni scorsi.