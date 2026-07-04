PRATO - SGOMBERO ACCA: I SUDD COBAS CONVOCANO LA CITTÀ IN PIAZZA

Alcuni lavoratori sono ancora accampati davanti alla ditta Acca di Seano dove ieri è intervenuta la polizia per sgomberare il presidio organizzato dopo l’annuncio della chiusura dell’attività e 95 licenziamenti. La procura ha aperto un fascicolo per il reato di violenza privata a carico di diversi sindacalisti, e finalizzato alla restituzione della merce bloccata all’interno della sede di via Copernico. Ma la tensione resta alta e i sindacati hanno convocato per domani alle 17 una manifestazione in piazza del Comune a Prato in cui invitano tutta la città. “Chi non vuole i picchetti vuole la schiavitù” è lo slogan dell’iniziativa. Dall’altra parte i titolari dei pronto moda che avevano la merce bloccata nel magazzino e che, attraverso il loro legale, tornano ad attaccare il sindacato. “Da 4 anni non si sgomberava il picchetto dell’unico sindacato che si batte per i diritti e contro l’illegalità” continua Toscano