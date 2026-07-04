SIENA - È AQUILA: IL PALIO TORNA NEL CASATO DI SOTTO DOPO 34 ANNI

L’Aquila vola sul tufo di piazza del Campo, trionfa dopo 34 anni e non è più la ‘nonna’ del Palio di Siena, cioè la contrada che non vinceva da maggior tempo. Una corsa senza storia con i protagonisti più attesi, il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia e il cavallo Diodoro, gli stessi che un anno fa esatto trionfarono per i colori dell’Oca.

L’Aquila si aggiudica così il drappellone realizzato dall’artista Ismaele Nones che, in occasione della sua presentazione, non aveva scaldato i cuori dei senesi ma che da stasera è il sinonimo di un sogno realizzato per i contradaioli che più degli altri lo attendevano da tempo. Una carriera senza appello quella partita dopo circa mezz’ora di mossa e quattro uscite dai canapi, con Tittia e Diodoro, l’accoppiata data per favorita fin dal giorno dell’assegnazione dei cavalli, bravi a prendere il tempo e la prima posizione per mantenerla fino al termine dei tre giri. Unico sussulto alla prima curva del Casato quando l’Aquila ha battuto alla parte interna dello steccato senza però perdere il ritmo della corsa. Alle sue spalle a nulla sono valsi i tentativi della Civetta. Da segnalare le cadute dei fantini di Giraffa, Torre, Drago e Bruco. Diodoro, castrone baio di 7 anni, si conferma così cavallo vittorioso con due trionfi su 3 Palii corsi.

Per Tittia si va ben oltre le conferme, per lui è il 12mo Palio vinto su 42 corsi. Per lui si avvicina sempre più il record di vittorie di Aceto, 14. E il caso vuole che fu proprio Andrea Degortes detto Aceto a trionfare l’ultima volta per l’Aquila e l’ultima volta per lui nel lontano 1992. Anche in quell’occasione il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano si corse il 3 luglio, il giorno successivo a quello stabilito, a causa del maltempo. La Carriera in programma ieri è stata rinviato per la pioggia caduta nella mattinata e si tratta del terzo rinvio consecutivo, dopo quelli del 2024 e del 2025, un record per la carriera dedicata alla madonna di Provenzano. “Abbiamo convenuto per ragioni di prudenza di rinviare il Palio” aveva detto ieri la sindaca di Siena Nicoletta Fabio evidenziando: “L’intento è quello di dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa”. Stasera l’Aquila è volata sul tufo di Piazza del Campo per il trionfo di Tittia e Diodoro ed il cielo si colora a Siena di giallo oro. I festeggiamenti proseguiranno ma già domenica il Palio di Siena vivrà la sua prima pagina della Carriera dedicata alla Madonna Assunta con l’estrazione delle 3 contrade che andranno ad aggiungersi alle 7 che correranno di diritto.